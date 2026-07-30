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Dom wolnostojący z basenem na sprzedaż w Jzufouski sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom wolnostojący w Jzufouski sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Jzufouski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 316 m²
Na sprzedaż nowy ekskluzywny nowoczesny domek klasy premium 100% gotowość w prestiżowym zamk…
$538,829
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Parametry nieruchomości w Jzufouski sielski Saviet, Białoruś

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