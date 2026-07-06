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Nieruchomości mieszkalne z ogrodem na sprzedaż w Januskavicki sielski Saviet, Białoruś

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domy
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4 obiekty total found
Dom w Januskavicki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Januskavicki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 98 m²
Na sprzeda? przytulny dom z dzia? ka w wsi "Charovnitsa" Rejon Logoyski w obwodzie mińskim, …
$14,974
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Dom w Januskavicki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Januskavicki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 62 m²
Sprzedam dom w białoruskiej Szwajcarii, dzielnicy Logoysky, D. Slizhino. Malownicze miejsca.…
$30,280
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Dom w Januskavicki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Januskavicki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 88 m²
Budownictwo w kuchni z importowanym sprzętem. Piec elektryczny. Szklane okna. W salonie okno…
$82,500
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OkeaskOkeask
w Januskavicki sielski Saviet, Białoruś
Januskavicki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 120 m²
Przytulny dom w malowniczej Logoischynie 35 minut jazdy od MińskaWioska Zhabichi składa się …
$67,993
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Parametry nieruchomości w Januskavicki sielski Saviet, Białoruś

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