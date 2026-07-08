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Mieszkania na sprzedaż w Indurski sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Indura, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Indura, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 52 m²
Piętro 2/2
Dwupokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w 8- mieszkaniu, dwukondygnacyjnym murowany dom w Ag. Ind…
$35,475
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Parametry nieruchomości w Indurski sielski Saviet, Białoruś

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