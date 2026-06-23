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Nieruchomości mieszkalne z garażem na sprzedaż w Homel, Białoruś

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mieszkania
58
domy
29
5 obiektów total found
Dom w Homel, Białoruś
Dom
Homel, Białoruś
Powierzchnia 59 m²
Na sprzeda? jednokondygnacyjny dom log o ca? kowitej powierzchni 69,1 m kw., w radzieckiej d…
$49,190
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Dom w Homel, Białoruś
Dom
Homel, Białoruś
Powierzchnia 246 m²
Dom i garaże na sprzedaż w GomelAdres: Gomel region, Gomel, Polesskaya str., 57APowierzchnia…
$220,000
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Dom w Homel, Białoruś
Dom
Homel, Białoruś
Powierzchnia 88 m²
Numer umowy z agencją 36 / 1 od 2026- 03- 30
$35,494
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Dom w Homel, Białoruś
Dom
Homel, Białoruś
Powierzchnia 285 m²
Przestronny dwupiętrowy dom w Gomel.Jeśli szukasz przytulnego i przestronnego mieszkania w p…
$111,609
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w Homel, Białoruś
Homel, Białoruś
Powierzchnia 49 m²
Na sprzeda? 43 / 100 akcji jednokondygnacyjnego domu log w centrum Gomel, Tsiolkovsky St, 18…
$39,510
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Parametry nieruchomości w Homel, Białoruś

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