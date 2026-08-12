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Domy na sprzedaż w Chołopienicze, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom 2 pokoi w Chołopienicze, Białoruś
Dom 2 pokoi
Chołopienicze, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 54 m²
Liczba kondygnacji 1
Ziemia inwestycyjna w miejskiej miejscowości Holopenichy w pobliżu jeziora Selyava (Deyanovs…
$7,000
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