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Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Chołopienicze, Białoruś

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2 obiekty total found
Zakład produkcyjny 412 m² w Chołopienicze, Białoruś
Zakład produkcyjny 412 m²
Chołopienicze, Białoruś
Pokoje 1
Powierzchnia 412 m²
Piętro 1/1
Sprzedaż budynku produkcyjnego o powierzchni 412,2 m2 dla przemysłu spożywczego / Gotowego (…
$148,309
VAT
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Zakład produkcyjny 412 m² w Chołopienicze, Białoruś
Zakład produkcyjny 412 m²
Chołopienicze, Białoruś
Powierzchnia 412 m²
Sprzedaż budynku produkcyjnego o powierzchni 412,2 m2 dla przemysłu spożywczego / Gotowego (…
$148,628
Zostaw prośbę
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