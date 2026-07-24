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Magazyny na sprzedaż w Hajnienski sielski Saviet, Białoruś

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nieruchomości komercyjne
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1 obiekt total found
Magazyn 175 m² w Hajna, Białoruś
Magazyn 175 m²
Hajna, Białoruś
Powierzchnia 175 m²
Piętro 1/1
Stolica oddzielony budynek o powierzchni 175 m2 na własnej ogromnej ogrodzonej działce 39 ak…
$58,435
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