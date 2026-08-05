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Wynajem długoterminowy domy w Fanipalski sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Fanipalski sielski Saviet, Białoruś
Dom 4 pokoi
Fanipalski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 4
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
Wynajęty do domku w kierunku brzeskim, zaledwie 24 km od Moscow Ring Road w Budzie, 15 minut…
$1,200
za miesiąc
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