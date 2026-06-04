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Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Fanipalski sielski Saviet, Białoruś

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nieruchomości komercyjne
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1 obiekt total found
Zakład produkcyjny 1 432 m² w Fanipalski sielski Saviet, Białoruś
Zakład produkcyjny 1 432 m²
Fanipalski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 4
Powierzchnia 1 432 m²
Piętro 1/1
Przynosimy do Państwa uwagi zupełnie nowy kompleks magazynowy klasy "A", położony pod adrese…
$1,22M
VAT
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