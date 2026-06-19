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Mieszkania na sprzedaż w Dzieraunianski sielski Saviet, Białoruś

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2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Dzieraunianski sielski Saviet, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Dzieraunianski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/3
Na sprzedaż dwupokojowe mieszkanie pod adresem: Mińsk obwód, StołbccoBckoro rejon, wieś. Od …
$30,271
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Mieszkanie 2 pokoi w Dzieraunianski sielski Saviet, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Dzieraunianski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/2
Adres: Stolbtsovo district, ag. Village, Naberezhnaya Street, 7 Liczba pokoi 2, w tym oddzie…
$31,462
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Parametry nieruchomości w Dzieraunianski sielski Saviet, Białoruś

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