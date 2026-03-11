Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Magazyny na sprzedaż w Dziarzynski sielski Saviet, Białoruś

nieruchomości komercyjne
4
3 obiekty total found
Magazyn 485 m² w Dziarzynski sielski Saviet, Białoruś
Magazyn 485 m²
Dziarzynski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 485 m²
Piętro 1/1
Sprzedaż magazynu, produkcja DzierzinskAdres: Dzierzinsk, Fominykh Street, 56G-2Powierzchnia…
$240,000
Zostaw prośbę
Magazyn 224 m² w Dziarzynski sielski Saviet, Białoruś
Magazyn 224 m²
Dziarzynski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 224 m²
Piętro 1
Sprzedaż ciepłego magazynu, produkcja DzierzinskAdres: Dzierzinsk, Fominykh St., 56 / 2-1Pow…
$120,000
Zostaw prośbę
Magazyn 261 m² w Dziarzynski sielski Saviet, Białoruś
Magazyn 261 m²
Dziarzynski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 261 m²
Piętro 1
Sprzedaż magazynu, produkcja DzierzinskAdres: Dzierzinsk, Fominykh Street, 56G-2Powierzchnia…
$120,000
Zostaw prośbę
