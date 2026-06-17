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Dom wolnostojący na sprzedaż w Dukorski sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom wolnostojący w Dukora, Białoruś
Dom wolnostojący
Dukora, Białoruś
Powierzchnia 76 m²
Dom zbudowany dla siebie. Ekstremalny odcinek 21,5 akrów w ag. Dukora w pobliżu rzeki Svislo…
$121,684
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Parametry nieruchomości w Dukorski sielski Saviet, Białoruś

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