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Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Dubrovienski sielski Saviet, Białoruś

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2 obiekty total found
Zakład produkcyjny 805 m² w Dubrownia, Białoruś
Zakład produkcyjny 805 m²
Dubrownia, Białoruś
Powierzchnia 805 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż budynek administracyjno-gospodarczy 11 km od Lida, w Sterkovo. Budynek jest dwup…
$223,652
VAT
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Zakład produkcyjny 3 526 m² w Dubrovienski sielski Saviet, Białoruś
Zakład produkcyjny 3 526 m²
Dubrovienski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 3 526 m²
Sprzedaje się wielofunkcyjny kompleks produkcji i magazynów, w tym kompleks budynków kapitał…
$497,717
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