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Nieruchomości mieszkalne z ogrodem na sprzedaż w rejon czerwieński, Białoruś

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Smilavicki sielski Saviet
11
Valievacski sielski Saviet
6
Klinocki sielski Saviet
11
Liadski sielski Saviet
4
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10 obiektów total found
w Śmiłowicze, Białoruś
Śmiłowicze, Białoruś
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż połowa domu w Smilovichi, w kierunku Mogilev. W tej chwili dom jest w remoncie, …
$23,037
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Dom wolnostojący w Smilavicki sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Smilavicki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 339 m²
Nowoczesny domek 2001 z działką 28 akrów ❤️ Przestronny dwupoziomowy domek dla 6 pokoi z w p…
$188,108
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Dom w Nataljeusk, Białoruś
Dom
Nataljeusk, Białoruś
Powierzchnia 142 m²
$265,000
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Kalodziezski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Kalodziezski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 50 m²
Zamieńmy dom na pokój w Mińsku!Nie tylko twój dom, twój rodzinny dom! Dom z gotowej farmy: w…
$19,717
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Dom w Valievacski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Valievacski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 103 m²
Продаетск просторнах4-ктажнак кирпичнад дача в, Нервенсков районе (СВ "Лира-2"). Niniejsza d…
$39,500
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Dom w Rudnianski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Rudnianski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 196 m²
Na sprzedaż niezawodny, przestronny i w pełni gotowy do życia dom w dzielnicy Cherven. Budow…
$68,837
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TekceTekce
Dom w Valievacski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Valievacski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 68 m²
Duża powierzchnia malownicza 73 ha ❤️ Log house na ogromnej działce (73 ha) z drzewami owoco…
$33,000
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Agencja
Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Dom w Czerwień, Białoruś
Dom
Czerwień, Białoruś
Powierzchnia 127 m²
Przestronny, wygodny i przytulny dom na sprzedaż w mieście Cherven, zaledwie 50 km od Mińska…
$115,000
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Dom w Śmiłowicze, Białoruś
Dom
Śmiłowicze, Białoruś
Powierzchnia 62 m²
Drewniany dom jest na sprzedaż w GP. Smilovichi, kierunek Mogilev, 23 km od MKAD.Twoja studn…
$35,005
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Dom w Valievacski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Valievacski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 49 m²
Przytulny domek na sprzedaż w malowniczym miejscu, 40 km od Moscow Ring Road, Mohylev kierun…
$17,900
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Typy nieruchomości w rejon czerwieński.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w rejon czerwieński, Białoruś

z garażem
z Basen
Tanie
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