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Domy z garażem na sprzedaż w Chalopienicki sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom w Chalopienicki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Chalopienicki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 45 m²
Oferujemy Państwu doskonałą opcję dla tych, którzy cenią komfort, naturę i prywatność. Dom p…
$15,916
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Parametry nieruchomości w Chalopienicki sielski Saviet, Białoruś

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