Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Chaciezynski sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Basen

Dom wolnostojący z basenem na sprzedaż w Chaciezynski sielski Saviet, Białoruś

;
Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Dom wolnostojący w Chaciezyna, Białoruś
Dom wolnostojący
Chaciezyna, Białoruś
Powierzchnia 630 m²
$810,217
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Chaciezynski sielski Saviet, Białoruś

z garażem
z Ogród
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się