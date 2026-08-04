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Domy na sprzedaż w Bobr, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom w Bobr, Białoruś
Dom
Bobr, Białoruś
Powierzchnia 70 m²
Dom murowany w pięknym miejscu do relaksu i wypełnienia energii przyrody, w pobliżu lasu i r…
$25,983
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