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Mieszkania na sprzedaż w Bluzski sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Bluzski sielski Saviet, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Bluzski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1/2
Apartament w 2 poziomach 51.9 / 42.4 / 7.7 m kw. z dużym magazynem i werandą. Ogrzewanie pie…
$6,770
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Parametry nieruchomości w Bluzski sielski Saviet, Białoruś

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