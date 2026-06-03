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Domy z basenem na sprzedaż w Aziorski sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom w Jeziory, Białoruś
Dom
Jeziory, Białoruś
Powierzchnia 170 m²
Przestronny dwupiętrowy dom na sprzeda ¿w ag. Ozery, Roshchenki str. W odległości spaceru ws…
$136,111
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Parametry nieruchomości w Aziorski sielski Saviet, Białoruś

z garażem
z Ogród
Tanie
Luksusowe
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