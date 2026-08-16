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Nieruchomości mieszkalne z ogrodem na sprzedaż w Aziorski sielski Saviet, Białoruś

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domy
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1 obiekt total found
w Jeziory, Białoruś
Jeziory, Białoruś
Powierzchnia 27 m²
Na sprzeda? pół domu - 2-pokojowe wyizolowane mieszkanie na ulicy. Nowy, 9 w środku. Jeziora…
$19,147
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Parametry nieruchomości w Aziorski sielski Saviet, Białoruś

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