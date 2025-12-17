Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Azierscynski sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Azierscynski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Azierscyna, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Azierscyna, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 58 m²
Piętro 5/5
Oferujemy na sprzeda? trzypokojowe mieszkanie na ulicy Naberezhnaya 40V w wsi Ozershchyna.W …
$35,500
