Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Astromicki sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Zakład produkcyjny 59 m² w Astromicki sielski Saviet, Białoruś
Zakład produkcyjny 59 m²
Astromicki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 59 m²
Piętro 1/1
Kupując ten przedmiot, kupujący nie płaci prowizji do agencji! Sprzedawane tartak w Kobrinsk…
$50,000
Zostaw prośbę
