Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Astrashitskagaradokski rural council
  4. Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Astrashitskagaradokski rural council, Białoruś

;
Nieruchomości komercyjne Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 78 m² w Gródek Ostroszycki, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 78 m²
Gródek Ostroszycki, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 78 m²
Piętro 1/2
Pokój wielofunkcyjny jest wynajęty. Nadaje się zarówno do biura i sklepu, salon itp. Doskona…
$367
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się