Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Asipavicki sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Garaż

Domy z garażem na sprzedaż w Asipavicki sielski Saviet, Białoruś

;
1 obiekt total found
Dom w Barańce, Białoruś
Dom
Barańce, Białoruś
Powierzchnia 64 m²
Dom dla dacha lub na okrągło rok życia z działki 2500! ❤️Log house 63.9 m2 na działce 25 akr…
$11,900
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Asipavicki sielski Saviet, Białoruś

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się