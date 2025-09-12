  1. Realting.com
  2. Barbados
  3. Programy imigracyjne
  4. Obywatelstwo w Barbados

Obywatelstwo w Barbados

Barbados Barbados
Termin odbioru: od 5 miesięcy
Koszty: od
;
Obywatelstwo w Barbados
Obywatelstwo
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
Korzyści
Termin odbioru
Termin odbioru
od 5 miesięcy
Koszty
Koszty
od
Dodatkowy dochód
Dodatkowy dochód
Tak
Czas trwania
Czas trwania
15 miesięcy
Licencja firmy doradczej: 7766767
Państwo przegląda
Obywatelstwo w Barbados
Barbados Barbados
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Złóż wniosek do konsultanta imigracyjnego
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Powrót do Zostawić wniosek
Inne programy imigracyjne
Zezwolenie na pobyt
Immigration program to UK
Immigration program to UK
Wielka Brytania Wielka Brytania
od
$3,403
Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
Termin odbioru od 6 miesięcy
Program imigracyjny Zjednoczonego KrólestwaWielka Brytania oferuje różne szlaki imigracyjne dla wykwalifikowanych pracowników, studentów, przedsiębiorców i rodzin. Kluczowymi programami są: wiza Skilled Worker, wiza studencka, wiza rodzinna oraz wiza Global Talent. Programy te pozwalają osob…
Konsultant imigracyjny
Smart Investment Group Ltd
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Konsultant imigracyjny
Smart Investment Group Ltd
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Zezwolenie na pobyt
Global Talent Visa and Skilled Worker Residency in the UK
Global Talent Visa and Skilled Worker Residency in the UK
Wielka Brytania Wielka Brytania
od
$5,698
Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
Termin odbioru od 2 miesięcy
Uzyskanie wizy Talent w ciągu zaledwie 3 tygodni, stałe miejsce zamieszkania w ciągu 3 lat, a możliwość obywatelstwa z pełnym wsparciem ze strony Immigrazio począwszy od €1990. Pakiet Premium Strategia mediów i do 5 artykułów. Zamieszkanie w ciągu 3 lat Szybki stały pobyt w Zjedn…
Konsultant imigracyjny
Immigrazio
Zostaw prośbę