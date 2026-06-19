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Domy z tarasem na sprzedaż w Azerbejdżan

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1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Baku, Azerbejdżan
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Willa 5 pokojów
Baku, Azerbejdżan
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
W prestiżowej i elitarnej dzielnicy Badamdar, w 1. Masywnej willi jest oferowana na sprzedaż…
$1,30M
VAT
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Parametry nieruchomości w Azerbejdżan

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Tanie
Luksusowe
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