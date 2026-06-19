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Domy nad jeziorem na sprzedaż w Azerbejdżan

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1 obiekt total found
Dom 6 pokojów w Qakh District, Azerbejdżan
Dom 6 pokojów
Qakh District, Azerbejdżan
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa z widokiem na góry i rzeki w Qakh - Na drodze do Ilisu3-piętrowa willa z dachem mansar…
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Parametry nieruchomości w Azerbejdżan

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Tanie
Luksusowe
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