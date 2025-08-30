Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Armenia
  3. Erywań
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Erywań, Armenia

nieruchomości komercyjne
13
Hotel Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Hotel in Yerevan w Erywań, Armenia
TOP TOP
Hotel in Yerevan
Erywań, Armenia
Pokoje 17
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 545 m²
Liczba kondygnacji 3
Hotel jest przeznaczony do krótkoterminowych wynajmu, zarówno codziennie, jak i godzinowo, i…
$2,90M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się