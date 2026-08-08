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Wave Estates

Rruga e Epikadeve, Durrës, Pranë Vollga
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Agencja nieruchomości
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2 miesiące
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Nasi agenci w Albania
Wave Estates
Wave Estates
Agencje w pobliżu
Saranda Elite's Realty Group
Albania, Saranda
Rok założenia firmy 2006
Nieruchomości mieszkalne 10
„Grupa Elite” to firma z branży nieruchomości, obsługująca klientów z całego świata, oparta na 30-letnim doświadczeniu i zaufaniu. Nasza załoga jest stale wyposażana tak, aby spełniać najwyższe standardy, ponieważ kładziemy duży nacisk na świadczenie wyjątkowych usług zarówno kupującym, jak …
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PRO Silver
Century 21 Eon
Albania, Bashkia Durres
Rok założenia firmy 2019
Nieruchomości mieszkalne 597 Nieruchomości komercyjne 12 Wynajem długoterminowy 21 Wynajem krótkoterminowy 1 Działki 8
Century 21 Eon Durres — lider rynku nieruchomości na wybrzeżu Albanii 🇦🇱 Nie jesteśmy tylko częścią międzynarodowej marki Century 21, obecnej w 86 krajach i zrzeszającej ponad 145 000 profesjonalistów w branży nieruchomości. Jesteśmy jednym z najbardziej dynamicznych i odnoszących sukcesy…
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Irea Property
Albania, Bashkia Vlore
Rok założenia firmy 2008
Nieruchomości mieszkalne 9
Nieruchomości Irea Ltd jest agencją nieruchomości z siedzibą w Vlora i znajduje się na Riwierze Albańskiej.Z 14-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości, obsługiwał setki klientów i sprzedawał albańskie nieruchomości na międzynarodowym rynku nieruchomości.Irea Property reprezentuje inwes…
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Grinchenko Real Estate
Albania, Durrës, Rruga Taulantia/1, Hyrja 4, Apartament 30, me nr pasurie 27/292+4-30, zona kadastrale 8512, volumi 55, faqe 27
Rok założenia firmy 2022
Nieruchomości mieszkalne 25
Nasza agencja nieruchomości oferuje tylko te nieruchomości, które sami byśmy wybrali dla siebie lub polecili naszym bliskim. Zaufanie klientów jest naszym priorytetem. Osobiście sprawdzamy każdą nieruchomość i uczciwie opisać wszystkie jej cechy, zarówno zalety i ewentualne wady.Od dawna pra…
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PRO Silver
EstateAll
Albania, Bashkia Vlore
Rok założenia firmy 2016
Nieruchomości mieszkalne 147 Nieruchomości komercyjne 23 Wynajem długoterminowy 103 Wynajem krótkoterminowy 1 Działki 8
EstateAll Agency w liczbach Pracujemy na albańskim rynku nieruchomości od 2016 roku Firma została założona w 2016 roku. Numer rejestracyjny L77204215C Sprzedajemy nieruchomości mieszkalne i komercyjne, działki w całej Albanii. 1500 nieruchomości + - największa baza danych nier…
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