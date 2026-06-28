ВСП недвижимость

O agencji

Agencja nieruchomości “ WSP ” jest twoim opiekunem spokoju. W Mińsku istnieje wiele agencji świadczących usługi transakcji mieszkaniowych. Ale jesteśmy jedynymi, którzy oferują ci sprzedaż, zakup lub wymianę jako pierwszą i dopiero po opłaceniu usługi. Każdy obiekt w katalogu – mieszkanie, dom lub inna nieruchomość – ma swoją cenę, opis, mapę i cechy charakterystyczne. Podczas procesu roboczego nie pobieramy żadnych opłat za reklamę. Nie mamy grzywien, żadnych ukrytych opłat. Profesjonalni pośrednicy w handlu nieruchomościami z solidnym doświadczeniem sprawdzają i przetwarzają każdy wybrany obiekt.