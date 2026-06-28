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ВСП недвижимость

Białoruś, Mińsk
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Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2008
Na platformie
Na platformie
6 lat 2 miesiące
Języki komunikacji
Języki komunikacji
Русский
Strona internetowa
Strona internetowa
wsprealt.by/
Godziny pracy
Teraz zamknięte
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O agencji

Agencja nieruchomości “ WSP ” jest twoim opiekunem spokoju. W Mińsku istnieje wiele agencji świadczących usługi transakcji mieszkaniowych. Ale jesteśmy jedynymi, którzy oferują ci sprzedaż, zakup lub wymianę jako pierwszą i dopiero po opłaceniu usługi. Każdy obiekt w katalogu – mieszkanie, dom lub inna nieruchomość – ma swoją cenę, opis, mapę i cechy charakterystyczne. Podczas procesu roboczego nie pobieramy żadnych opłat za reklamę. Nie mamy grzywien, żadnych ukrytych opłat. Profesjonalni pośrednicy w handlu nieruchomościami z solidnym doświadczeniem sprawdzają i przetwarzają każdy wybrany obiekt.

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