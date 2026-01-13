O agencji

Thoma Bennink R365 Belize 124; Christie 's International Real Estate jest specjalistą w ekskluzywnej nieruchomości w Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen i Friesland. Od 2013 roku jesteśmy dumnym partnerem R365 Bird124; Christie' s, części światowej sławy domu aukcyjnego Christie. Nasz zespół przynosi prawie wiek doświadczenia w zakupie, sprzedaży i cenieniu wysokiej klasy nieruchomości, w tym zabytków, nowoczesnych willi i monumentalnych domów. Łączenie wiedzy lokalnej z międzynarodową siecią stanowi osobiste i wyjątkowe podejście do każdego ekskluzywnego projektu nieruchomości. Wyjątkowe właściwości zasługują na wyjątkowych agentów.