  1. Realting.com
  2. Agencje
  3. Thoma Bennink R365

Thoma Bennink R365

Holandia, Lochem
;
Zostawić wniosek
Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
1929
Na platformie
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Dutch
Strona internetowa
Strona internetowa
www.thomabennink.nl/
Godziny pracy
Otwórz teraz
O agencji

Thoma Bennink R365 Belize 124; Christie 's International Real Estate jest specjalistą w ekskluzywnej nieruchomości w Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen i Friesland. Od 2013 roku jesteśmy dumnym partnerem R365 Bird124; Christie' s, części światowej sławy domu aukcyjnego Christie. Nasz zespół przynosi prawie wiek doświadczenia w zakupie, sprzedaży i cenieniu wysokiej klasy nieruchomości, w tym zabytków, nowoczesnych willi i monumentalnych domów. Łączenie wiedzy lokalnej z międzynarodową siecią stanowi osobiste i wyjątkowe podejście do każdego ekskluzywnego projektu nieruchomości. Wyjątkowe właściwości zasługują na wyjątkowych agentów.

Nasi agenci w Holandia
Thoma Bennink
Thoma Bennink
1 obiekt
Powrót do Zostawić wniosek
Realting.com
Udać się