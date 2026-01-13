  1. Realting.com
Holandia, Haga
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
2008
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
English, Dutch
Strona internetowa
www.hekking.nl/
Godziny pracy
O agencji

Hekking NVM Makelaardij jest twoim wiarygodnym partnerem na rynku nieruchomości w Hadze. Prowadzimy zarówno kupujących i sprzedawców z osobistą uwagę i fachową wiedzą. Nasz zespół łączy wiedzę architektoniczną, notarialne tło i wiedzę rynkową, aby osiągnąć najlepsze wyniki. Czy to zakup, sprzedaż, wynajem, czy wycena, oferujemy dopasowane rozwiązania dla każdej nieruchomości. Dzięki bezpłatnej wycenie, pomożemy Ci uzyskać wgląd w wartość rynkową nieruchomości i zapewnić sprawny i udany proces.

Usługi

Hekking NVM Makelaardij jest pełnousługową agencją nieruchomości w Holandii, specjalizującą się w nieruchomościach mieszkalnych i handlowych. Jako członek NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars) agencja przestrzega rygorystycznych standardów zawodowych i oferuje wiarygodne, przejrzyste usługi.

Dennis Hekking
Dennis Hekking
