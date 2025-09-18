  1. Realting.com
Cypr Północny, Cypr Północny
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
2021
Na platformie
7 miesięcy
Języki komunikacji
English, Русский
Strona internetowa
surkon.estate
O agencji

Surkon Estate pomaga w zakupie nieruchomości od najlepszych deweloperów na północnym i południowym Cyprze.

Zespół specjalistów towarzyszy klientom na wszystkich etapach transakcji: od wyboru obiektu i podpisania umowy do wykonania dokumentów i uzyskania kluczy.

Operator nieruchomości Surkon Estate pomoże w pełnym dostosowaniu się na Cyprze - połączyć się z lokalną komunikacją, założyć konta bankowe, pomóc w uzyskaniu zezwolenia na pobyt.

Główne obszary Surkon Estate:

  • Wszystkie rodzaje transakcji na nieruchomości
  • Wybór projektów inwestycyjnych
  • Dostosowanie klienta
  • O imigracji, zakładaniu firmy
  • Prowadzenie wycieczek naukowych
  • Pomoc w odsprzedaży lub wynajmie z zyskiem

W ekskluzywnej bazie Surkon Estate znajduje się 1,300 + właściwości dowolnego poziomu i kategorii cenowej: od gotowych studio od £52,000 do luksusowych willi, hoteli, bloków mieszkalnych, kasyn.

Willa
Willa
Willa
Willa
Willa
Willa
Willa
Vathylakas, Cypr Północny
od
$339,756
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
1 obiekt nieruchomości 1
Charakterystyka willi:Powierzchnia: 850 m2 - wystarczy do stworzenia własnego ogrodu lub powierzchni rekreacyjnejPowierzchnia mieszkalna: 180 m24 przestronne sypialnie2 łazienki (jedna z wanną). Możesz dodać 3 łazienki.własny prywatny 4 * 7,5 mNiesamowite widoki na morze i góry🌟 Miejsce insp…
Agencja
Surkon estate
Willa
Willa
Willa
Willa
Vathylakas, Cypr Północny
od
$943,767
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
1 obiekt nieruchomości 1
Charakterystyka willi:Powierzchnia: 850 m2 - wystarczy do stworzenia własnego ogrodu lub powierzchni rekreacyjnejPowierzchnia mieszkalna: 180 m24 przestronne sypialnie2 łazienki (jedna z wanną). Możesz dodać 3 łazienki.własny prywatny 4 * 7,5 mNiesamowite widoki na morze i góry🌟 Miejsce insp…
Agencja
Surkon estate
Willa A cozy dream home in Boaz
Willa A cozy dream home in Boaz
Willa A cozy dream home in Boaz
Willa A cozy dream home in Boaz
Bogazi, Cypr Północny
od
$440,424
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
1 obiekt nieruchomości 1
Twój przytulny Dream House w malowniczym Boise! Ten projekt łączy zakres, komfort i niesamowitą lokalizację. - Całkowita obszar strony - 330 M2. Goście. . Region. z willi i niskimi domami, w których można cieszyć się spokojną i ciszą bez sąsiedztwa z dużymi placami budowlanymi Koszt i wygod…
Agencja
Surkon estate
Zespół mieszkaniowy GRAY BEACH CLUB
Zespół mieszkaniowy GRAY BEACH CLUB
Zespół mieszkaniowy GRAY BEACH CLUB
Zespół mieszkaniowy GRAY BEACH CLUB
Zespół mieszkaniowy GRAY BEACH CLUB
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy GRAY BEACH CLUB
Zespół mieszkaniowy GRAY BEACH CLUB
Nikitas, Cypr Północny
od
$69,084
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 17
2 obiekty nieruchomości 2
Na Cyprze nie ma tak korzystnych cen!Studio apartamenty od £54,900Apartamenty 1 + 1 od £70,700Opóźnione:Depozyt w wysokości 3000 funtów35% zaliczkiPozostałe 65% przez 42 miesiące.Od 1 stycznia wzrost cen o 25%Okręg Gaziver znajduje się na zachodnim wybrzeżu, w pobliżu miasta Güzeljurt. Słyni…
Agencja
Surkon estate
