O agencji

Surkon Estate pomaga w zakupie nieruchomości od najlepszych deweloperów na północnym i południowym Cyprze.

Zespół specjalistów towarzyszy klientom na wszystkich etapach transakcji: od wyboru obiektu i podpisania umowy do wykonania dokumentów i uzyskania kluczy.

Operator nieruchomości Surkon Estate pomoże w pełnym dostosowaniu się na Cyprze - połączyć się z lokalną komunikacją, założyć konta bankowe, pomóc w uzyskaniu zezwolenia na pobyt.

Główne obszary Surkon Estate:

Wszystkie rodzaje transakcji na nieruchomości

Wybór projektów inwestycyjnych

Dostosowanie klienta

O imigracji, zakładaniu firmy

Prowadzenie wycieczek naukowych

Pomoc w odsprzedaży lub wynajmie z zyskiem

W ekskluzywnej bazie Surkon Estate znajduje się 1,300 + właściwości dowolnego poziomu i kategorii cenowej: od gotowych studio od £52,000 do luksusowych willi, hoteli, bloków mieszkalnych, kasyn.