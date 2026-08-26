O agencji

Sektor: Luksusowe nieruchomości

Rok utworzenia: 2014

Specjalizacja: Luksusowe nieruchomości, ekskluzywne wille, hotele, miejsca parkingowe i grunty dla dużych projektów.

O Scat Realty

Założona w 2014 r. Scat Realty ustanowiła się jako wiodąca agencja nieruchomości na rynku nieruchomości luksusowych. Skupiamy się na sprzedaży ekskluzywnych nieruchomości, w tym luksusowych willi, hoteli, nieruchomości, takich jak gaje oliwne, winnice i sady, pola uprawne, luksusowe budynki, prywatne miejsca parkingowe i strategicznie ważne działki dla dużych projektów miejskich i handlowych. Rynek oferuje również liczne nieruchomości prywatne, które właściciele wolą sprzedawać bez publicznego notowania.

Z starannie polecanym portfolio i międzynarodową siecią specjalistów, oferujemy naszym klientom wysoce specjalistyczne, poufne i spersonalizowane usługi, które spełniają potrzeby rynku nieruchomości luksusowych i wysoko profilowanych inwestorów.

Historia założyciela

Założyciel Scat Realty ma solidną karierę w nieruchomościach, począwszy od 2010 roku. Jako emigrant, te lata pozwoliły mi głęboko zrozumieć kulturę, sztuki kulinarne, zwyczaje i osobowości związane z tą branżą, budować relacje zaufania i zdobywać reputację opartą na zaufaniu.

Dzięki mojemu wielokulturowemu, profesjonalnemu i osobowemu doświadczeniu, jako założycielowi Scat Realty, jestem teraz uznawany za kluczowy związek między byłym Związkiem Radzieckim a Europą, zapewniając sprawne połączenia między inwestorami, kupcami i sprzedawcami z obu rynków.

Profesjonalna sieć i sojusze strategiczne

Scat Realty cieszy się wyjątkowym wsparciem w branży nieruchomości. Współpracujemy ściśle z następującymi organizacjami:

Rady miejskie i władze lokalne

Organy rejestracji własności

Architekci

Prawnicy i firmy specjalistyczne

Auctioneers

Instytucje finansowe

Konsultanci i programiści

Partnerstwa te zapewniają bezpieczne, przejrzyste i skuteczne procesy, oferując naszym klientom kompleksowe wsparcie od wstępnego wyszukiwania do zakończenia każdej transakcji.

Nasze usługi

Luksusowa sprzedaż nieruchomości: ekskluzywne wille, rezydencje, domy projektantów i apartamenty premium.

Luksusowe hotele i aktywa handlowe: atrakcje turystyczne, butikowe hotele i nieruchomości o wysokim potencjale wydajności.

Grunty dla dużych projektów: grunty rozwojowe, obiekty strategiczne dla rozwoju mieszkaniowego, turystycznego lub przemysłowego.

Miejsca parkingowe i aktywa inwestycyjne: możliwości z dużym popytem i gwarantowane zyski.

Kompleksowe usługi doradcze dla inwestorów międzynarodowych: analiza rynku, doradztwo prawne, podatkowe i strategiczne.

Wartości zadowalające i filozoficzne

Wykluczenie: dostęp do starannie dobranych, unikalnych właściwości.

Integralność: przejrzystość na każdym etapie procesu.

Poufność: maksymalna poufność we wszystkich transakcjach.

Podejście wielokulturowe: zindywidualizowana uwaga i głębokie zrozumienie potrzeb klientów z Europy i byłego Związku Radzieckiego.

Doświadczenie: ponad dziesięć lat w branży nieruchomości luksusowych.