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Scat Realty

Hiszpania, Platja dAro
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Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
Na platformie
5 lat 3 miesiące
Języki komunikacji
Języki komunikacji
Русский, Español
Strona internetowa
Strona internetowa
www.scatrealty.com
Godziny pracy
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O agencji

Sektor: Luksusowe nieruchomości
Rok utworzenia: 2014
Specjalizacja: Luksusowe nieruchomości, ekskluzywne wille, hotele, miejsca parkingowe i grunty dla dużych projektów.

O Scat Realty
Założona w 2014 r. Scat Realty ustanowiła się jako wiodąca agencja nieruchomości na rynku nieruchomości luksusowych. Skupiamy się na sprzedaży ekskluzywnych nieruchomości, w tym luksusowych willi, hoteli, nieruchomości, takich jak gaje oliwne, winnice i sady, pola uprawne, luksusowe budynki, prywatne miejsca parkingowe i strategicznie ważne działki dla dużych projektów miejskich i handlowych. Rynek oferuje również liczne nieruchomości prywatne, które właściciele wolą sprzedawać bez publicznego notowania.

Z starannie polecanym portfolio i międzynarodową siecią specjalistów, oferujemy naszym klientom wysoce specjalistyczne, poufne i spersonalizowane usługi, które spełniają potrzeby rynku nieruchomości luksusowych i wysoko profilowanych inwestorów.

Historia założyciela
Założyciel Scat Realty ma solidną karierę w nieruchomościach, począwszy od 2010 roku. Jako emigrant, te lata pozwoliły mi głęboko zrozumieć kulturę, sztuki kulinarne, zwyczaje i osobowości związane z tą branżą, budować relacje zaufania i zdobywać reputację opartą na zaufaniu.

Dzięki mojemu wielokulturowemu, profesjonalnemu i osobowemu doświadczeniu, jako założycielowi Scat Realty, jestem teraz uznawany za kluczowy związek między byłym Związkiem Radzieckim a Europą, zapewniając sprawne połączenia między inwestorami, kupcami i sprzedawcami z obu rynków.

Profesjonalna sieć i sojusze strategiczne

Scat Realty cieszy się wyjątkowym wsparciem w branży nieruchomości. Współpracujemy ściśle z następującymi organizacjami:

Rady miejskie i władze lokalne
Organy rejestracji własności
Architekci
Prawnicy i firmy specjalistyczne
Auctioneers
Instytucje finansowe
Konsultanci i programiści

Partnerstwa te zapewniają bezpieczne, przejrzyste i skuteczne procesy, oferując naszym klientom kompleksowe wsparcie od wstępnego wyszukiwania do zakończenia każdej transakcji.

Nasze usługi

Luksusowa sprzedaż nieruchomości: ekskluzywne wille, rezydencje, domy projektantów i apartamenty premium.

Luksusowe hotele i aktywa handlowe: atrakcje turystyczne, butikowe hotele i nieruchomości o wysokim potencjale wydajności.

Grunty dla dużych projektów: grunty rozwojowe, obiekty strategiczne dla rozwoju mieszkaniowego, turystycznego lub przemysłowego.

Miejsca parkingowe i aktywa inwestycyjne: możliwości z dużym popytem i gwarantowane zyski.

Kompleksowe usługi doradcze dla inwestorów międzynarodowych: analiza rynku, doradztwo prawne, podatkowe i strategiczne.

Wartości zadowalające i filozoficzne

Wykluczenie: dostęp do starannie dobranych, unikalnych właściwości.
Integralność: przejrzystość na każdym etapie procesu.
Poufność: maksymalna poufność we wszystkich transakcjach.
Podejście wielokulturowe: zindywidualizowana uwaga i głębokie zrozumienie potrzeb klientów z Europy i byłego Związku Radzieckiego.
Doświadczenie: ponad dziesięć lat w branży nieruchomości luksusowych.

Nowe budynki
Zobaczyć wszystkie 1 nowy budynek
Zespół mieszkaniowy Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d Aro en la Costa Brava
Zespół mieszkaniowy Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d Aro en la Costa Brava
Zespół mieszkaniowy Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d Aro en la Costa Brava
Zespół mieszkaniowy Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d Aro en la Costa Brava
Zespół mieszkaniowy Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d Aro en la Costa Brava
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d Aro en la Costa Brava
Zespół mieszkaniowy Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d Aro en la Costa Brava
Platja dAro, Hiszpania
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Agencja
Scat Realty
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Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
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