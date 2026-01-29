  1. Realting.com
Turcja, Muratpasa
;
Zostawić wniosek
Agencja nieruchomości
2022
Mniej niż miesiąc
English
www.ribaexclusive.com
Godziny pracy
Teraz zamknięte
O agencji

Riba Exclusive nieruchomości: The Global Gateway to Mediterranean Property Investment

Założona w 2015 r. w Lara, Antalya, pod wizjonerskim przewodnictwem Ali Rıza Günal, Riba Exclusive Real Estate ustanowiła nowy punkt odniesienia dla doskonałości korporacyjnej i wysokiej jakości rozwiązań w zakresie nieruchomości w regionie Morza Śródziemnego. Od momentu powstania firma przewyższa tradycyjny pośrednik nieruchomości, koncentrując się na tworzeniu wyłącznych przestrzeni mieszkalnych i zapewnieniu strategicznych możliwości inwestycyjnych.

Dzięki rozległej sieci serwisowej rozciągającej się po całym wybrzeżu Morza Śródziemnego i dedykowanej grupie ponad 50 ekspertów konsultantów, Riba Exclusive jest jedną z najbardziej znanych struktur korporacyjnych w branży. Portfel firmy obejmuje wyrafinowany zakres aktywów, w tym luksusowe nieruchomości mieszkalne, inwestycje komercyjne i międzynarodowe zarządzanie portfelem.

Filozofia operacyjna Riba Exclusive Real Estate opiera się na trzech podstawowych filarach: absolutnej integralności, pełnej przejrzystości i bezkompromisowym profesjonalizmie. Dla swojej globalnej klienteli, firma działa nie tylko jako agencja, ale jako partner strategiczny, który dostarcza informacji opartych na danych w celu zapewnienia świadomego i dochodowego podejmowania decyzji.

Łącząc ponad dekadę lokalnej wiedzy rynkowej z nowoczesnym, dynamicznym podejściem, Riba Exclusive pozostaje profesjonalną twarzą Antalya na międzynarodowej arenie nieruchomości, pokonując przepaść między światowej klasy inwestorami i najbardziej prestiżowych nieruchomości regionu.

