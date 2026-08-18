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RED EXPERTS CO., LTD.

Tajlandia,
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Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2023
Na platformie
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский
Strona internetowa
Strona internetowa
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Godziny pracy
Teraz zamknięte
O agencji

Czerwony Eksperci to agencja nieruchomości w Phuket specjalizująca się w wyborze nieruchomości mieszkalnych i inwestycyjnych w Tajlandii.

Towarzyszymy klientowi na wszystkich etapach zakupu: od definicji celów i strategii inwestycyjnej do wyboru obiektu, negocjacji z deweloperem, weryfikacji prawnej, przetwarzania transakcji i wsparcia po sprzedaży.

Nasza praca opiera się na podejściu analitycznym, głębokiej wiedzy o rynku lokalnym i skupieniu się na wysokiej jakości doświadczeniu klientów przy zakupie nieruchomości za granicą.

Usługi
  • Wybór nieruchomości inwestycyjnej w Phuket
  • Wybór nieruchomości na własne życie
  • Konsultacje w sprawie strategii rynku i inwestycji
  • Analiza obszarów, projektów i deweloperów
  • Negocjacje z deweloperami i uzgodnienie warunków zakupu
  • Kontrola prawna przedmiotu i dokumentów
  • Pełne wsparcie transakcji
  • Organizacja zdalnego zakupu
  • Wsparcie po sprzedaży
  • Kontrola budowy i transferu obiektu
  • Pomoc dla spółki operacyjnej i zarządzającej
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