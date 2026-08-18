RED EXPERTS CO., LTD.

O agencji

Czerwony Eksperci to agencja nieruchomości w Phuket specjalizująca się w wyborze nieruchomości mieszkalnych i inwestycyjnych w Tajlandii.

Towarzyszymy klientowi na wszystkich etapach zakupu: od definicji celów i strategii inwestycyjnej do wyboru obiektu, negocjacji z deweloperem, weryfikacji prawnej, przetwarzania transakcji i wsparcia po sprzedaży.

Nasza praca opiera się na podejściu analitycznym, głębokiej wiedzy o rynku lokalnym i skupieniu się na wysokiej jakości doświadczeniu klientów przy zakupie nieruchomości za granicą.