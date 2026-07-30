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Престиж

Białoruś, Mińsk
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Company type
Company type
Firma informatyczna
Na platformie
Na platformie
2 lata 11 miesięcy
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Українська
Godziny pracy
Teraz zamknięte
Nasi partnerzy
5 agencje 1 agent 3 dewelopera
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PRO Silver
RPT
пр-т Победителей, 7а
Rok założenia firmy 2020
Realty Pro Technologia jest firmą, która oferuje zaawansowane rozwiązania technologiczne i wsparcie marketingowe dla deweloperów i agencji nieruchomości specjalizujących się w sprzedaży nowych budynków. Z pomocą RTP profesjonalni uczestnicy rynku nieruchomości mogą zoptymalizować proces sprz…
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Realting.com
Białoruś, Mińsk
Rok założenia firmy 2018
Realting.com to międzynarodowa platforma nieruchomości i sprzedaży partnerskiej, łącząca kupujących i sprzedających na globalnym rynku nieruchomości. Współpracujemy z agencjami, deweloperami i firmami imigracyjnymi z ponad 90 krajów. Ekosystem Realting obejmuje: — międzynarodowy katalog…
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