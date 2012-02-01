  1. Realting.com
  2. RPT

RPT

Białoruś, Liesnia
Company type
Firma informatyczna
Na platformie
2 lata 6 miesięcy
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski
Strona internetowa
realtyprotech.com
Jesteśmy w sieciach społecznościowych
O agencji

Realty Pro Technologia jest firmą, która oferuje zaawansowane rozwiązania technologiczne i wsparcie marketingowe dla deweloperów i agencji nieruchomości specjalizujących się w sprzedaży nowych budynków. Z pomocą RTP profesjonalni uczestnicy rynku nieruchomości mogą zoptymalizować proces sprzedaży, przyciągnąć więcej potencjalnych nabywców i wzmocnić swoją pozycję na rynku nieruchomości.

Usługi

Realty Pro Technologia zapewnia narzędzia i zasoby do skutecznego nowego marketingu budowlanego. Kompleks usług obejmuje tworzenie profesjonalnych stron internetowych, kampanie reklamowe, strategie mediów społecznościowych i inne narzędzia marketingowe. Deweloperzy mogą wykorzystać te narzędzia do przyciągnięcia potencjalnych nabywców i zwiększenia widoczności ich właściwości, co ostatecznie prowadzi do zawarcia umowy.

Godziny pracy
Teraz zamknięte
Obecnie w firmie: 15:04
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Poniedziałek
09:00 - 18:00
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 18:00
Czwartek
09:00 - 18:00
Piątek
09:00 - 18:00
Sobota
Dzień wolny
Niedziela
Dzień wolny
