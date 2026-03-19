PLC Real Estate

53 European Home Place, Moo 11, Nongprue, Banglamung, Chonburi, Thailand 20150
Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2018
Na platformie
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Strona internetowa
Strona internetowa
plcthaiproperty.com/
Godziny pracy
Otwórz teraz
O agencji

Doświadczenie można zaufać: PLC Nieruchomości

Od 2018 r., PLC Nieruchomość jest kamieniem węgielnym rynku nieruchomości w Tajlandii, zbudowanym na bazie ponad 20-letniej międzynarodowej wiedzy w zakresie nieruchomości, budownictwa i inwestycji.

Podczas gdy nasza nazwa ewoluowała, aby odzwierciedlać nasz wzrost, nasza główna misja pozostaje niezmieniona: zapewnienie nierywalizowanej, profesjonalnej usługi, która stawia klienta na pierwszym miejscu. Nie tylko znajdujemy nieruchomości; budujemy trwałe relacje oparte na przejrzystości, integralności prawnej i głębokiej pasji dla tajskiego krajobrazu nieruchomości.

Dlaczego wybrać PLC Nieruchomości?

  • Potwierdzony rekord toru: Z obecnością w Tajlandii od 2018 roku, przynosimy lokalne panowanie rynku w połączeniu z dwoma dziesięcioleciami doświadczenia przemysłu wysokiego poziomu z Anglii i poza.

  • Osobisty dotyk: Jesteśmy dumni z opieki nad klientami na poziomie butików. Rozumiemy, że zakup, sprzedaż lub rozwój nieruchomości jest znaczącym wydarzeniem życiowym i traktujemy każdą transakcję z uwagi indywidualnej, na jaką zasługuje.

  • Całkowita własność Rozwiązania: Poza standardową sprzedażą i czynszem, wykorzystujemy nasze tło konstrukcyjne i renowacyjne, aby zaoferować 360-stopniowe podejście do nieruchomości - od doradztwa inwestycyjnego po pomoc prawną i tytuł.

  • Local Expertise, Global Standards: Based in Pattaya and Jomtien, oferujemy profesjonalne standardy, których oczekujesz dzięki lokalnej wiedzy "on-the-ground", jakiej potrzebujesz.

Nasza filozofia: "Expertise przez dziesięciolecia, serwis dostosowany do dzisiejszych czasów. Od 2018 roku znajdujemy domy i zabezpieczamy inwestycje w Tajlandii i dopiero zaczynamy".

Usługi

🏘️ Usługi w zakresie nieruchomości podstawowych

  • Sprzedaż nieruchomości: Ekspert do zakupu i sprzedaży luksusowych mieszkań, domów, willi i ziemi na rozwój.

  • Nieruchomości Rentals: Zarządzanie zarówno krótko- i długoterminowe listy wynajmu.

  • Zarządzanie nieruchomościami: Zarządzanie pełnymi usługami dla właścicieli, zapewniając utrzymanie i utrzymanie właściwości.

  • Bezpłatne wartości nieruchomości: Profesjonalne oceny, aby pomóc właścicielom określić bieżącą wartość rynkową ich aktywów.

📈 Inwestycje i konsultacje

  • Inwestycje w nieruchomości Strategia: Wyczerpane porady dla inwestorów chcących wejść na rynek tajski lub rozszerzyć swój portfel.

  • Usługi doradcze: Wskazówki wysokiego poziomu leveraging 20 + lat międzynarodowych doświadczeń przemysłu.

  • Analiza rynku: wnikliwe spojrzenie na trendy w zakresie nieruchomości Pattaya i Jomtien.

⚖️ Prawne i administracyjne Wsparcie

  • Tytuł Pomoc Deed: Nawigacja złożoności Thai własności nieruchomości (Transfery Chanote, itp.).

  • Wytyczne prawne: Zapewnienie wszystkich transakcji jest w pełni legalne i przejrzyste zarówno dla obywateli Tajlandii, jak i cudzoziemców.

  • Due Diligence: Dokładne sprawdzenie nieruchomości w celu ochrony interesów kupujących.

🏗️ Rozwój i budowa (za pośrednictwem QA Living)

  • Rozwój własności: Wiedza w identyfikacji i rozwoju gruntów.

  • Budowa i renowacja: Wysokiej jakości usługi budowlane i modernizacje nieruchomości.

  • Marketing Projektu: Profesjonalne strategie marketingowe i sprzedaży dla nowych rozwiązań.

📱 Produkty cyfrowe i marketingowe

  • Professional Video Production: High- end nieruchomości spacery i treści promocyjne.

  • Cyfrowe kampanie reklamowe: ukierunkowane reklamy Google i Facebook dotrzeć do wykwalifikowanych nabywców.

  • SEO & Branding: Optymalizacja widoczności nieruchomości online poprzez plcthaiproperty.com i profile biznesowe Google.

Nasi agenci w Tajlandia
Mark Quinn
Mark Quinn
1 932 obiekty
