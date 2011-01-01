  1. Realting.com
Albania, Golem
;
Agencja nieruchomości
2024
1 rok 4 miesiące
English, Español
optimumproperty.al/
Godziny pracy
Teraz zamknięte
O agencji

Optimum Property to firma deweloperska z siedzibą w Albanii, specjalizująca się w nowoczesnych projektach mieszkaniowych wzdłuż wybrzeża Adriatyku. Projektujemy i budujemy wysokiej jakości apartamenty, które łączą inteligentne układy, silne standardy konstrukcyjne i długoterminowe wartości inwestycyjne. Dzięki zorientowanemu na klienta podejściu i przejrzystym procesom, wspieramy międzynarodowych nabywców od rezerwacji do przekazania - pomagając im odblokować nowe początki dzięki bezpiecznej i niezawodnej własności.

Usługi

Optymalna Nieruchomość zapewnia usługi w zakresie rozwoju nieruchomości i nieruchomości, w tym nabywanie gruntów, projektowanie, budownictwo, sprzedaż i wsparcie po sprzedaży. Tworzymy nowoczesne społeczności mieszkaniowe, zarządzamy pełnym procesem zakupu dla klientów lokalnych i międzynarodowych oraz oferujemy spersonalizowane wytyczne od rezerwacji i dokumentacji prawnej do przekazania i zarządzania nieruchomościami. Skupiamy się na jakości budowy, przejrzystości i zapewnieniu długoterminowej wartości inwestycji.

Moi partnerzy
2 dewelopera 1 agencja
Nasi agenci w Albania
Brunild Gashi
Brunild Gashi
6 obiektów
