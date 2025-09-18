Białoruś, Mińsk

OOO Twój Maentak został założony w listopadzie 2016 r. I już w tym czasie stał się domem dla profesjonalnych pośredników w handlu nieruchomościami i agentów nieruchomości. Kierownictwo firmy ma ponad 10-letnie doświadczenie w branży nieruchomości. Chociaż firma jest wciąż młoda, zespół tworz…