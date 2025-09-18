  1. Realting.com
  2. Agencje
  3. LuckyFish

LuckyFish

Białoruś, Pliuski sielski Saviet
;
Zostawić wniosek
Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
Na platformie
3 lata 1 miesiąc
Języki komunikacji
Języki komunikacji
Русский
Strona internetowa
Strona internetowa
luckyfish.by/
O agencji

LuckyFish to kompleks wiejski nad brzegiem jeziora Snuda.
Znajdujemy się w Parku Narodowym Braslav Lakes.

LuckyFish wita gości przez cały rok.

Mamy wszystko na twój wygodny odpoczynek.

Godziny pracy
Teraz zamknięte
Obecnie w firmie: 23:39
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Poniedziałek
09:00 - 18:00
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 18:00
Czwartek
09:00 - 18:00
Piątek
09:00 - 18:00
Sobota
Dzień wolny
Niedziela
Dzień wolny
Nasi agenci w Białoruś
Aleksey
Aleksey
2 obiekty
Agencje w pobliżu
Агентство Мир Недвижимости, Александр
Białoruś, Witebsk
Nieruchomości mieszkalne 6 Działki 2
Zostaw prośbę
ВАРИАНТ
Białoruś, Mińsk
Rok założenia firmy 2013
Nieruchomości mieszkalne 38 Nieruchomości komercyjne 2 Działki 1
Agencja nieruchomości Variant jest obecnie jednym z wiodących i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw nieruchomości w Mińsku i na przedmieściach. Głównym elementem sukcesu naszej agencji jest profesjonalizm zespołu zorientowanych na cele i ambitnych osób. Specjaliści firmy to połącze…
Zostaw prośbę
ООО"Твой Маёнтак"
Białoruś, Mińsk
Rok założenia firmy 2019
Nieruchomości mieszkalne 109 Nieruchomości komercyjne 13 Wynajem długoterminowy 3 Działki 11
OOO Twój Maentak został założony w listopadzie 2016 r. I już w tym czasie stał się domem dla profesjonalnych pośredników w handlu nieruchomościami i agentów nieruchomości. Kierownictwo firmy ma ponad 10-letnie doświadczenie w branży nieruchomości. Chociaż firma jest wciąż młoda, zespół tworz…
Zostaw prośbę
Старый Стиль
Białoruś, Mińsk
Nieruchomości mieszkalne 210 Nieruchomości komercyjne 3 Wynajem długoterminowy 2
Stary Agencja nieruchomości stylu została założona w 1999 roku. Wiele lat udanego doświadczenia na rynku nieruchomości, konsekwentnie wysokiej jakości i niezawodności naszych usług. Profesjonalizm i zdolność pracowników do rozwiązywania najtrudniejszych problemów naszych klientów. Stale wpro…
Zostaw prośbę
7 этажей
Białoruś, Mińsk
Rok założenia firmy 2017
Nieruchomości mieszkalne 543 Nieruchomości komercyjne 76 Wynajem długoterminowy 13 Działki 48
Agencja nieruchomości "7 Floors" specjalizuje się w sprzedaży i zakupie rynku nieruchomości pierwotnych i wtórnych, nieruchomości komercyjnych i podmiejskich, a także zapewnia wycenę nieruchomości i analizy. Wysoko wykwalifikowany personel agencji wspiera transakcje nieruchomości na wszystki…
Zostaw prośbę
Powrót do Zostawić wniosek
Realting.com
Udać się