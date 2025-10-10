  1. Realting.com
  2. Agencje
  3. LAZUDI

LAZUDI

Tajlandia, Bangkok
;
Zostawić wniosek
Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English
Strona internetowa
Strona internetowa
lazudi.com
O agencji

Buy, sell or rent with Lazudi, Thailand's top real estate broker. Explore and connect with local experts to find, sell or manage your next property.

Godziny pracy
Otwórz teraz
Obecnie w firmie: 14:41
(UTC+7:00, Asia/Bangkok)
Poniedziałek
09:00 - 18:00
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 18:00
Czwartek
09:00 - 18:00
Piątek
09:00 - 18:00
Sobota
Dzień wolny
Niedziela
Dzień wolny
Nasi agenci w Tajlandia
Pavel Shtykov
Pavel Shtykov
Agencje w pobliżu
Tumanov Group
Tajlandia, Thep Krasatti
Nowe budynki 359 Nieruchomości mieszkalne 4679
Misją Tumanov Group jest zjednoczenie i stworzenie społeczności inwestorów oraz osób, które wybrały Phuket jako miejsce do szczęśliwego życia i pomnażania swojego kapitału. Pracujemy wyłącznie z nieruchomościami na wyspie Phuket w Tajlandii, bez rozpraszania uwagi na inne kierunki. Ofe…
Zostaw prośbę
Phuket9
Tajlandia, Phuket City Municipality
Nieruchomości mieszkalne 13
Real estate investment is one of the most reliable ways to save capital. A well-chosen object brings passive income of 6% per year. Phuket real estate rises in price due to increased tourist flow, construction restrictions and land limits. Phuket9 has been professionally engaged in investing…
Zostaw prośbę
Phuket Buy House
Tajlandia, Phuket City Municipality
Rok założenia firmy 2010
Nieruchomości mieszkalne 1124 Nieruchomości komercyjne 24 Działki 52
PhuketBuyHouse od 2008 roku prowadzi działalność na rynku nieruchomości Phuket. W tym czasie pomogliśmy wielu obcokrajowcom kupić tysiące domów marzeń. Wybierając nas, wybierasz jakość i niezawodność. Pracujemy otwarcie i przejrzyście.Phuketbuyhouse.com to strona nr 1 dotycząca nieruchomości…
Zostaw prośbę
Phuket Mix
Tajlandia, Phuket City Municipality
Rok założenia firmy 2011
Nieruchomości mieszkalne 54
PhuketMix is not new to the real estate market in Thailand. For more than six years, we have been selecting the most lucrative offers for our clients that fully meet their expectations and wishes. Over the years, several dozen families with our help have acquired their dream home in Phuket. …
Zostaw prośbę
PRO Silver
Vas Capital
Tajlandia, Thalang
Rok założenia firmy 2016
Nieruchomości mieszkalne 182 Działki 2
Vas Group jest marką znaną w Phuket od 2016 roku. Początkowo rozwijany jako mała firma nieruchomości i wynajmu transportu. Jesteśmy twórczy, szybki i niezawodny, bardzo pracowity. Do 2021 roku byliśmy na szczycie ocen usług turystycznych i wynajmu. Dlatego w 2021 roku otworzyliśmy linię sprz…
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Języki komunikacji
English, Русский, Polski
Powrót do Zostawić wniosek
Realting.com
Udać się