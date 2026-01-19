  1. Realting.com
  2. Agencje
  3. Hotel Invest

Hotel Invest

6 rue Louis Braille
;
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
Na platformie
1 miesiąc
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Français
Strona internetowa
Strona internetowa
studio.youtube.com/channel/UCO-Imi_0DDLBsQdhxPKblxw
Godziny pracy
Teraz zamknięte
O agencji

Oferujemy klientom nowe rozwiązania inwestycyjne: zakup pokoi hotelowych i nieruchomości z gwarantowanymi zwrotami, przejrzystą strukturę prawną i pełne wsparcie na każdym etapie transakcji.

📌 Co oferujemy
🔹 Sprzedaż pokoi hotelowych w profesjonalnie zarządzanych łańcuchach hotelowych
🔹 Nieruchomości wynajmu pasywnego dochodu
🔹 Programy inwestycyjne ze stałym lub przewidywanym zwrotem
🔹 nieruchomości mieszkalne i handlowe w lokalizacjach premii
🔹 Off- plan rozwoju i ukończone, gotowe do użytku właściwości
🔹 Doradztwo w zakresie inwestycji i rentowności
🔹 Wsparcie transakcji Turnkey
🔹 Pełne wsparcie prawne

Usługi

📌 Dlaczego warto z nami pracować?

🔸 Bezpośrednie warunki od oficjalnych deweloperów
🔸 Przejrzyste modele inwestycyjne
🔸 Wybór nieruchomości w zależności od celów klienta
🔸 Ocena ryzyka i analiza zwrotu finansowego
🔸 Kompleksowe wsparcie transakcji
🔸 Pełna kontrola prawna
🔸 Dostęp do projektów pozarynkowych i wyłącznych

Nasi agenci w Francja
ILANA HIMOVYCH
ILANA HIMOVYCH
21 obiekt
Agencje w pobliżu
Apriori Invest
Francja, Francja metropolitalna
Nieruchomości mieszkalne 19 Nieruchomości komercyjne 1
Apriori Invest jest francuską agencją nieruchomości, członkiem Francuskiej Federacji Agentów Kupujących Nieruchomości - najstarszego stowarzyszenia specjalistów w tej dziedzinie.Nasza firma stosuje się do następującej polityki: współpracujemy bezpośrednio ze sprzedawcą i sprzedajemy przedmio…
Zostaw prośbę
ESPRIT IMMOBILIER
Francja, Boulogne Billancourt
Zostaw prośbę
Service Azur
Francja, Francja metropolitalna
Rok założenia firmy 2004
Nieruchomości mieszkalne 177 Nieruchomości komercyjne 4 Wynajem długoterminowy 267 Działki 1
Grupa ServiceAzurGrupa Service Azur założona w 2003 r. obejmuje kilka firm: Usługi w zakresie nieruchomości Agencja nieruchomości Azur z licencją na sprzedaż i wynajem nieruchomości we Francji, czynsze sezonowe, zarządzanie nieruchomościami, firma Yacht ServiceAzur dla brokerstwa jachtów i c…
Zostaw prośbę
Powrót do Zostawić wniosek
Realting.com
Udać się