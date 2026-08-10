Golden key

Tajlandia, Phuket City Municipality

PhuketMix nie jest nowy na rynku nieruchomości w Tajlandii. Od ponad sześciu lat wybieramy najbardziej lukratywne oferty dla naszych klientów, które w pełni spełniają ich oczekiwania i życzenia. Przez lata kilkanaście rodzin z naszą pomocą zdobyło wymarzony dom w Phuket. A teraz mają wyjątko…