gazivisor to marka zajmująca się nieruchomościami, inwestycjami i doradztwem. Została założona przez Erola Görgeç, który pracował w wielu dziedzinach, zwłaszcza w sektorze turystycznym i usługowym, wykorzystując swoją zdobytą wiedzę, doświadczenie i praktykę terenową.
Nieruchomości & Inwestycje
Wynajem & Zarządzanie nieruchomościami
Doradztwo & Wsparcie posprzedażowe
Twój punkt wyjścia od lokalnego do globalnego. Oferujemy skuteczne, wydajne i dynamiczne zarządzanie procesami wraz z długoterminowym doradztwem i wsparciem, które obejmuje wiele rozwiązań.