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Enjoy Phuket Co Ltd

Tajlandia,
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Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
Języki komunikacji
Русский
Strona internetowa
Strona internetowa
enjoy-phuket.com/
Godziny pracy
Teraz zamknięte
Nasi agenci w World
Anna Bognibova
Anna Bognibova
Agencje w pobliżu
PRO Silver
Easy Invest Estate
Tajlandia, Phuket City Municipality
Rok założenia firmy 2018
Nieruchomości mieszkalne 20
Najważniejszym zadaniem EasyInvestEstate jest znalezienie tego, co jest dla Ciebie najważniejsze pod względem długoterminowego zysku, i urzeczywistnienie go. Skutecznie wybieramy nieruchomości z różnych segmentów cenowych i klas, gwarantując jednocześnie kupującemu rozsądną cenę i bezpieczną…
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Phuket Buy House
Tajlandia, Phuket City Municipality
Rok założenia firmy 2010
Nieruchomości mieszkalne 1119 Nieruchomości komercyjne 22 Działki 60
PhuketBuyHouse od 2008 roku prowadzi działalność na rynku nieruchomości Phuket. W tym czasie pomogliśmy wielu obcokrajowcom kupić tysiące domów marzeń. Wybierając nas, wybierasz jakość i niezawodność. Pracujemy otwarcie i przejrzyście.Phuketbuyhouse.com to strona nr 1 dotycząca nieruchomości…
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Tumanov Group
Tajlandia, Thep Krasatti
Nowe budynki 359 Nieruchomości mieszkalne 4681
Misją Tumanov Group jest zjednoczenie i stworzenie społeczności inwestorów oraz osób, które wybrały Phuket jako miejsce do szczęśliwego życia i pomnażania swojego kapitału. Pracujemy wyłącznie z nieruchomościami na wyspie Phuket w Tajlandii, bez rozpraszania uwagi na inne kierunki. Ofe…
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Phuket Mix
Tajlandia, Phuket City Municipality
Rok założenia firmy 2011
Nieruchomości mieszkalne 54
PhuketMix nie jest nowy na rynku nieruchomości w Tajlandii. Od ponad sześciu lat wybieramy najbardziej lukratywne oferty dla naszych klientów, które w pełni spełniają ich oczekiwania i życzenia. Przez lata kilkanaście rodzin z naszą pomocą zdobyło wymarzony dom w Phuket. A teraz mają wyjątko…
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Phuket9
Tajlandia, Phuket City Municipality
Nieruchomości mieszkalne 13
Inwestycje w nieruchomości są jednym z najbardziej niezawodnych sposobów oszczędzania kapitału. Dobrze dobrany obiekt przynosi pasywny dochód w wysokości 6% rocznie. Phuket nieruchomości wzrost cen ze względu na wzrost przepływu turystów, ograniczeń budowlanych i ograniczeń gruntów. Phuket9 …
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