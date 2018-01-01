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Центр недвижимост «7Я»

Białoruś, 220012, г. Минск, пр. Независимости,95/1-12, пом. 16
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Центр недвижимост «7Я»
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Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский
Strona internetowa
Strona internetowa
www.centr7a.by
Opis

Центр Недвижимости Моя 7я - ваш незаменимый помощник в огромном мире недвижимости! Наше агентство оперативно работает как с объектами вторидного рынка ( вас ждет высококвалифицир, наши менеджеры оперативно подберут нужный вариант. лучший вариант для вас ).

Оказываем комплексную квалифицированную помощь в сделках по купле-продаже недвижиимости. Наша команда молодых профессионалов с горящими глазами и ценным опытом будет рада решить ваши жили.

Наши навыки продаж, знание рынка недвижимости, юридическая грамотность и накопленная база объекто, быстрая и выгодная продажа. практически любого объекта на вторичном рынке, ищите подходяееежилье.

Наши специалисты гибки и всегда будут с вами на связи - вы можете получить информацию, когда захотит. Центр недвижимости Моя 7я всегда готов предложить вам свои навыки, знания и опыт - и вы легко дожет!

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Głównym celem naszej firmy przy świadczeniu usług są szybkie i wysokiej jakości transakcje dotyczące nieruchomości. Poza tym stale monitorujemy rynek, aby dostarczać naszym klientom aktualne rekomendacje dotyczące transakcji dotyczących nieruchomości komercyjnych. Dziś posiadamy szeroką bazę lojalnych sprzedawców ( leasingodawców ) i nabywców ( lessees ) nieruchomości komercyjnych.

Агентство недвижимости «КУБ»
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Agencja utworzona w celu rozwiązywania problemów naszych klientów, działająca wyłącznie na podstawie potrzeb klientów. Chcesz —, które osiągamy. Naszym celem jest osiągnięcie harmonii twoich myśli w naszym występie. Osoba może samodzielnie opanować wiele aspektów życia, wiele rzeczy można podjąć samodzielnie, bez proszenia o pomoc specjalistów w danej dziedzinie, w tym kupno lub sprzedaż nieruchomości.

Wedo nie kłóci się z tym. Ale oferujemy przyjrzenie się procesowi transakcji nieruchomościowych z praktycznego punktu widzenia. Uwolnienie się od rutynowych procesów kupowania i sprzedawania nieruchomości oraz ufanie nam, profesjonalistom, w zarządzaniu nimi, uwalniasz się do głównej pracy, poświęć się rodzinie i przyjaciołom, zyskaj trochę czasu na relaks i beztroskie marzenia.

Realting

Platforma nieruchomości

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Misja firmy « Partner dla wszystkich »: Zaangażowanie firmy w najwyższą jakość i kompletne rozwiązanie kompleksu usług w sektorze nieruchomości, co prowadzi do rozwoju samej firmy i wzrostu liczby partnerów, którzy są pewni naszej niezawodności. « Highlight » firmy: Nasza firma działa we wszystkich obszarach i zapewnia pełen zakres usług w sektorze nieruchomości.

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“ Centrum usług związanych z nieruchomościami “ Capital Apartments ” LLC ma zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów, których kompetencje, wieloletnia wiedza i profesjonalizm pozwalają rozwiązywać problemy o dowolnym poziomie złożoności. Nasi specjaliści świadczą usługi w branży nieruchomości od 8 lat, 60 procent z nich przeszło certyfikat, uzyskując certyfikat pośrednika w obrocie nieruchomościami. Ubezpieczamy naszą odpowiedzialność przed klientem na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie nieruchomości w wysokości 255 000 rubli, która gwarantuje wysokiej jakości usługi i legalność transakcji.
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