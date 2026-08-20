Alfredo Graf & Asociados

Od 1991 roku Alfredo Graf & Associates wyróżnia się jako wiodący dostawca usług brokerskich dla komercyjnych, przemysłowych i premium nieruchomości mieszkalnych. Sukces naszego zarządzania polega na głębokim zrozumieniu lokalnego rynku.
Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w zakresie kultywowania relacji z inwestorami krajowymi i międzynarodowymi jesteśmy najbardziej wiarygodnym źródłem informacji i najbezpieczniejszym dostawcą usług dla transakcji w Peru.
W 2022 r. Alfredo Graf & Associates zamknął liczne znaczące transakcje dla inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. Wykonując więcej transakcji rocznie niż nasi konkurenci w tym samym sektorze, nasi eksperci inwestycyjni oferują klientom niezrównany wgląd w lokalny rynek nieruchomości.
Transakcje te obejmowały nieruchomości handlowe, biura, nieruchomości przemysłowe, grunty mieszkalne i magazyny.