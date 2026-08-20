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Alfredo Graf & Asociados

Peru, Miraflores
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Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2001
Na platformie
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English
Strona internetowa
Strona internetowa
www.alfredograf.com
Godziny pracy
Teraz zamknięte
O agencji

Od 1991 roku Alfredo Graf & Associates wyróżnia się jako wiodący dostawca usług brokerskich dla komercyjnych, przemysłowych i premium nieruchomości mieszkalnych. Sukces naszego zarządzania polega na głębokim zrozumieniu lokalnego rynku.

Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w zakresie kultywowania relacji z inwestorami krajowymi i międzynarodowymi jesteśmy najbardziej wiarygodnym źródłem informacji i najbezpieczniejszym dostawcą usług dla transakcji w Peru.

Usługi

W 2022 r. Alfredo Graf & Associates zamknął liczne znaczące transakcje dla inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. Wykonując więcej transakcji rocznie niż nasi konkurenci w tym samym sektorze, nasi eksperci inwestycyjni oferują klientom niezrównany wgląd w lokalny rynek nieruchomości.

Transakcje te obejmowały nieruchomości handlowe, biura, nieruchomości przemysłowe, grunty mieszkalne i magazyny.

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