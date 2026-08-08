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8 Dimensions Real Estate

Albania,
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Agencja nieruchomości
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Strona internetowa
8dimensions.al/
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Teraz zamknięte
O agencji

8 Wymiary nieruchomości został założony z jasną wizją: do świadczenia profesjonalnych usług nieruchomości przy jednoczesnym pomaganiu klientom znaleźć nieruchomości, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom i strategiom finansowym.

Nasz zespół gromadzi doświadczenia, profesjonalizm i niezachwiane zaangażowanie na każdym etapie procesu - od identyfikacji idealnej własności i prowadzenia negocjacji do pomyślnego zamknięcia każdej transakcji.

Dla nas każdy klient jest cenionym partnerem, a każda nieruchomość reprezentuje nową historię, która jest możliwa dzięki naszej współpracy.

Nasza misja

Naszą misją jest przekształcenie rynku nieruchomości poprzez ustanowienie nowych standardów w profesjonalizmu, bezpieczeństwa i opieki nad klientami. Każda transakcja jest zarządzana jako strategiczne partnerstwo, z sukcesem naszych klientów, długoterminową wartością i dobrobytem w centrum wszystkiego, co robimy.

Co oferujemy

Przy 8 Wymiary Nieruchomości, każdy klient i każda nieruchomość jest proszony o poświęcenie i spersonalizowaną strategię.

Pomagamy klientom w zakupie, sprzedaży i wynajmie nieruchomości łącząc profesjonalną ocenę nieruchomości, zaawansowany marketing i skrupulatne zarządzanie transakcjami. Każdą transakcję wspiera wiedza prawna i finansowa, zapewniając bezpieczny, przejrzysty i sprawny proces.

Przy 8 Wymiary Nieruchomości, nie tylko oferujemy nieruchomości - dostarczamy ekspertyzy, zaufanie i zaufanie na każdym kroku.

Co nas rozdziela

To, co nas wyróżnia, to nasze podejście 8-wymiarowe. Analizujemy każdą nieruchomość i wymagania każdego klienta z każdej możliwej perspektywy, zapewniając świadome decyzje i maksymalizując wyniki.

Dla nas każda transakcja jest czymś więcej niż tylko umową - jest to partnerstwo premium oparte na zaufaniu, uczciwości i zaangażowaniu.

8 Wymiary nieruchomości - stworzona dla więcej.

Nasi agenci w World
8 Dimensions Real Estate
8 Dimensions Real Estate
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Grinchenko Real Estate
Albania, Durrës, Rruga Taulantia/1, Hyrja 4, Apartament 30, me nr pasurie 27/292+4-30, zona kadastrale 8512, volumi 55, faqe 27
Rok założenia firmy 2022
Nieruchomości mieszkalne 25
Nasza agencja nieruchomości oferuje tylko te nieruchomości, które sami byśmy wybrali dla siebie lub polecili naszym bliskim. Zaufanie klientów jest naszym priorytetem. Osobiście sprawdzamy każdą nieruchomość i uczciwie opisać wszystkie jej cechy, zarówno zalety i ewentualne wady.Od dawna pra…
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Irea Property
Albania, Bashkia Vlore
Rok założenia firmy 2008
Nieruchomości mieszkalne 9
Nieruchomości Irea Ltd jest agencją nieruchomości z siedzibą w Vlora i znajduje się na Riwierze Albańskiej.Z 14-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości, obsługiwał setki klientów i sprzedawał albańskie nieruchomości na międzynarodowym rynku nieruchomości.Irea Property reprezentuje inwes…
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PRO Silver
Century 21 Eon
Albania, Bashkia Durres
Rok założenia firmy 2019
Nieruchomości mieszkalne 597 Nieruchomości komercyjne 12 Wynajem długoterminowy 21 Wynajem krótkoterminowy 1 Działki 8
Century 21 Eon Durres — lider rynku nieruchomości na wybrzeżu Albanii 🇦🇱 Nie jesteśmy tylko częścią międzynarodowej marki Century 21, obecnej w 86 krajach i zrzeszającej ponad 145 000 profesjonalistów w branży nieruchomości. Jesteśmy jednym z najbardziej dynamicznych i odnoszących sukcesy…
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Saranda Elite's Realty Group
Albania, Saranda
Rok założenia firmy 2006
Nieruchomości mieszkalne 10
„Grupa Elite” to firma z branży nieruchomości, obsługująca klientów z całego świata, oparta na 30-letnim doświadczeniu i zaufaniu. Nasza załoga jest stale wyposażana tak, aby spełniać najwyższe standardy, ponieważ kładziemy duży nacisk na świadczenie wyjątkowych usług zarówno kupującym, jak …
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CACTUS | Real Estate
Albania, Bashkia Durres
Rok założenia firmy 2021
Nieruchomości mieszkalne 366 Nieruchomości komercyjne 17 Wynajem długoterminowy 41 Działki 7
Klucze do wymarzonego mieszkania w Albanii już na ciebie czekają! ) NIERUCHOMOŚCI CACTUS to: • Uczciwe ceny • Możliwość obliczania kryptowaluty • Pełna obsługa transakcji • Możliwość zakupu nieruchomości offline / online • Projekt i naprawa pod klucz • Zaufanie
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