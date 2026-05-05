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Villas à vendre en Bronx County, États-Unis

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49 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans New York, États-Unis
Villa 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 131 m²
Dans le charmant quartier de Torreblanca, à Fuengirola, Costa del Sol. Ces résidences exclus…
$694,216
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Villa 4 chambres dans New York, États-Unis
Villa 4 chambres
New York, États-Unis
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 193 m²
Cette superbe villa de plain-pied est située sur un terrain spacieux et dispose d'une grande…
$876,595
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Villa 3 chambres dans New York, États-Unis
Villa 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 104 m²
Bienvenue à ce nouveau développement de villas, situé dans la zone prestigieuse de Torreblan…
$542,430
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AdriastarAdriastar
Villa 4 chambres dans New York, États-Unis
Villa 4 chambres
New York, États-Unis
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
Nouveau développement se compose de 10 villas attenantes avec 4 chambres, 3 ou 4 salles de b…
$858,946
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Villa 4 chambres dans New York, États-Unis
Villa 4 chambres
New York, États-Unis
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 205 m²
Belle villa indépendante ouverte, rénovée par les propriétaires actuels à un niveau élevé. …
$817,763
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Villa 7 chambres dans New York, États-Unis
Villa 7 chambres
New York, États-Unis
Chambres 7
Nombre de salles de bains 6
Surface 522 m²
Cette superbe villa de 7 chambres à **Campo Mijas** offre une vue spectaculaire sur la ville…
$1,03M
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Villa 5 chambres dans New York, États-Unis
Villa 5 chambres
New York, États-Unis
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 150 m²
Nous sommes heureux de vous présenter cette belle maison d'angle, située dans la zone imbatt…
$764,815
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Villa 2 chambres dans New York, États-Unis
Villa 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Villa indépendante, à 50 mètres des minimarchés, restaurants et cafés, et à 400 mètres des t…
$529,487
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Villa 3 chambres dans New York, États-Unis
Villa 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 265 m²
, Nueva Andalucía, Costa del Sol. 3 chambres, 3 salles de bains, Construit 265 m2. Cadre : …
$1,17M
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Villa 2 chambres dans New York, États-Unis
Villa 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 129 m²
Maison de ville semi-détachée de charme dans le bas de Calahonda – Costa del Sol Situé dans…
$528,311
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Villa 3 chambres dans New York, États-Unis
Villa 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 128 m²
Dans le charmant quartier de Torreblanca, à Fuengirola, Costa del Sol. Ces résidences exclus…
$694,216
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Villa 8 chambres dans New York, États-Unis
Villa 8 chambres
New York, États-Unis
Chambres 8
Nombre de salles de bains 9
Surface 670 m²
Propriété unique avec trois maisons indépendantes et potentiel B&B à Mijas, Costa del Sol S…
$1,12M
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Villa 2 chambres dans New York, États-Unis
Villa 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 231 m²
Découvrez le luxe inégalé dans un développement exclusif de villas et appartements à Nueva A…
$823,647
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Villa 2 chambres dans New York, États-Unis
Villa 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Exceptionnel Opportunité: Maison de campagne privée avec terrain de jardin spacieux Cette m…
$436,533
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Villa 2 chambres dans New York, États-Unis
Villa 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 185 m²
Découvrez le luxe inégalé dans un développement exclusif de villas et appartements à Nueva A…
$853,063
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Villa 3 chambres dans New York, États-Unis
Villa 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 104 m²
Bienvenue à ce nouveau développement de villas, situé dans la zone prestigieuse de Torreblan…
$549,490
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Villa 5 chambres dans New York, États-Unis
Villa 5 chambres
New York, États-Unis
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Cette propriété dispose de finitions de haute qualité, y compris des sols en granit, fenêtre…
$1,12M
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Villa 3 chambres dans New York, États-Unis
Villa 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 390 m²
Fantastique villa jumelée de trois chambres dans une communauté fermée de Monte Elviria, La …
$1,15M
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Villa 5 chambres dans New York, États-Unis
Villa 5 chambres
New York, États-Unis
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
OPORTUNDAD!!!! Villa, San Pedro de Alcántara, à 500m de la playa 5 chambres, 3 salles de bai…
$1,12M
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Villa 3 chambres dans New York, États-Unis
Villa 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 360 m²
Nouveau développement de villas de style moderne situé sur le terrain de golf Cerrado del Ag…
$1,15M
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Villa 2 chambres dans New York, États-Unis
Villa 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Villa unique avec vue panoramique et potentiel de développement à Torreblanca - Costa del So…
$1,05M
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Villa 3 chambres dans New York, États-Unis
Villa 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 143 m²
Un complexe exclusif de villas qui commence par une deuxième phase, un paradis sur la Costa …
$1,13M
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Villa 5 chambres dans New York, États-Unis
Villa 5 chambres
New York, États-Unis
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 328 m²
Présentant une opportunité vraiment captivante et riche en valeur, cette superbe villa indiv…
$617,735
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Villa 1 chambre dans New York, États-Unis
Villa 1 chambre
New York, États-Unis
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 46 m²
Découvrez le luxe inégalé dans un développement exclusif de villas et appartements à Nueva A…
$529,487
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Villa 4 chambres dans New York, États-Unis
Villa 4 chambres
New York, États-Unis
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 149 m²
Excellente opportunité d'acquérir un terrain d'angle de 600m2 avec une charmante villa rusti…
$1,09M
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Villa 4 chambres dans New York, États-Unis
Villa 4 chambres
New York, États-Unis
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 342 m²
Située à San Pedro de Alcantara, sur la Costa del Sol, cette villa offre une occasion unique…
$1,15M
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Villa 4 chambres dans New York, États-Unis
Villa 4 chambres
New York, États-Unis
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 195 m²
C'est une belle villa familiale dans un quartier très désirable, La Capellania, Benalmadena,…
$1,00M
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Villa 4 chambres dans New York, États-Unis
Villa 4 chambres
New York, États-Unis
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 179 m²
Nouveau développement se compose de 10 villas attenantes avec 4 chambres, 3 ou 4 salles de b…
$858,946
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Villa 3 chambres dans New York, États-Unis
Villa 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
Bienvenue à ce nouveau développement de villas, situé dans la zone prestigieuse de Torreblan…
$568,316
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Villa 3 chambres dans New York, États-Unis
Villa 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 99 m²
Villa d'un étage située dans un quartier calme de Los Pacos, Fuengirola à distance de marche…
$688,333
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Caractéristiques des propriétés en Bronx County, États-Unis

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